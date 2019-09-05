Бабкина впервые вышла в свет с молодым возлюбленным

Бабкина впервые вышла в свет с молодым возлюбленным
Бабкиной 69 лет. Фото: https://www.instagram.com/ngbabkina/

Разница в 30 лет не мешает им быть счастливыми в отношениях – пара выглядит гармонично, считают подписчики.

Фотография с Евгением появилась в профиле Надежды Бабкиной. На снимке возлюбленные стоят рядом перед премьерой фильма «Одесса» в Москве. Известно, что избранник народной артистки младше ее на 30 лет, но их это мало волнует. Кажется, поклонники тоже не видят в этом ничего плохого – они подчеркнули, что Бабкина отлично выглядит и вся светится от радости. Фанаты певицы убеждены, что она может быть рядом только с достойным мужчиной.

Напоминаем, что недавно артистка проводила внуков в школу, а со своим супругом она развелась. Теперь ей спешить некуда и о замужестве речи не идет.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына. Супруги приняли участие в военном параде Trooping the Colour, которым традиционно отмечают день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

инстаграм надежда бабкина
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