Бабкина впервые вышла в свет с молодым возлюбленным

Разница в 30 лет не мешает им быть счастливыми в отношениях – пара выглядит гармонично, считают подписчики.

Фотография с Евгением появилась в профиле Надежды Бабкиной. На снимке возлюбленные стоят рядом перед премьерой фильма «Одесса» в Москве. Известно, что избранник народной артистки младше ее на 30 лет, но их это мало волнует. Кажется, поклонники тоже не видят в этом ничего плохого – они подчеркнули, что Бабкина отлично выглядит и вся светится от радости. Фанаты певицы убеждены, что она может быть рядом только с достойным мужчиной.

Напоминаем, что недавно артистка проводила внуков в школу, а со своим супругом она развелась. Теперь ей спешить некуда и о замужестве речи не идет.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына. Супруги приняли участие в военном параде Trooping the Colour, которым традиционно отмечают день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.