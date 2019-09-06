Одиннадцатиклассникам назвали темы итогового сочинения

Кто не справится с написанием, будет возможность пересдать. Фото: pixabay.com

Кто не справится с написанием, будет возможность пересдать. Фото: pixabay.com

Министр просвещения России Ольга Васильева озвучила школьникам темы итогового сочинения. Объявление для одиннадцатиклассников было сделано после открытого урока в Музее Победы.

Среди тем — «Война и мир — к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

Информация утверждена Советом по вопросам проведения итогового сочинения. Первое испытание учеников ждет в декабре этого года. Написанное оценят по системе «зачёт» или «незачёт». В случае не сдачи, будет возможность переписать.

Ранее в GazetaSPb сообщали об итогах выступления школьниками на международной олимпиаде. Ученики проявили свои знания в географии, в результате чего завоевали три медали.