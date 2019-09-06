В Луге пройдет фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

Сегодня, 6 сентября, в Луге пройдет Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Региональная площадка, посвященная бережному отношению к энергоресурсам, откроется в 14 часов.

Для посетителей будет организована развлекательная программа, кроме того они смогут принять участие в конкурсах и викторинах. Проект «Экотир» разработан для привлечения участников к раздельному сбору твердых бытовых отходов.

В настоящем году партнерами фестиваля стали более 20 организаций, часть из которых – технические ВУЗы.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что одиннадцатиклассникам озвучили темы итоговых сочинений.