В Луге пройдет фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

В Луге пройдет фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче
Партнерами фестиваля стали более 20 организаций. Фото: pixabay.com

Сегодня, 6 сентября, в Луге пройдет Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Региональная площадка, посвященная бережному отношению к энергоресурсам, откроется в 14 часов.

Для посетителей будет организована развлекательная программа, кроме того они смогут принять участие в конкурсах и викторинах. Проект «Экотир» разработан для привлечения участников к раздельному сбору твердых бытовых отходов.

В настоящем году партнерами фестиваля стали более 20 организаций, часть из которых – технические ВУЗы.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что одиннадцатиклассникам озвучили темы итоговых сочинений.

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