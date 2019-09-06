Сорокин назвал информацию о проведении финала ЛЧ в Петербурге домыслом

Сорокин назвал информацию о проведении финала ЛЧ в Петербурге домыслом
Окончательное решение о месте проведения финала озвучат только в конце сентября. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Член совета УЕФА Алексей Сорокин назвал информацию о проведении в Петербурге финального матча Лиги Чемпионов непроверенным домыслом.

Итоговое решение о месте, где состоится финал ЛЧ 2021, члены исполнительного комитета УЕФА примут в Словении, лишь 24 сентября. Информация о том, что выбранным городом станет Петербург, появилась в СМИ в конце августа. Как объяснил Сорокин, основанием для этого утверждения стала презентация, которую СанктПетербург представлял на одном из конгрессов. Как сообщает ТАСС, любая информация о точном месте проведения финального матча на данный момент стоит считать домыслом.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о проверке инспекторами УЕФА стадиона на Крестовском острове, которую проведут в сентябре. Проверка затронет ряд таких вопросов, как безопасность, транспорт и парковки.

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