Сорокин назвал информацию о проведении финала ЛЧ в Петербурге домыслом

Член совета УЕФА Алексей Сорокин назвал информацию о проведении в Петербурге финального матча Лиги Чемпионов непроверенным домыслом.

Итоговое решение о месте, где состоится финал ЛЧ 2021, члены исполнительного комитета УЕФА примут в Словении, лишь 24 сентября. Информация о том, что выбранным городом станет Петербург, появилась в СМИ в конце августа. Как объяснил Сорокин, основанием для этого утверждения стала презентация, которую Санкт—Петербург представлял на одном из конгрессов. Как сообщает ТАСС, любая информация о точном месте проведения финального матча на данный момент стоит считать домыслом.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о проверке инспекторами УЕФА стадиона на Крестовском острове, которую проведут в сентябре. Проверка затронет ряд таких вопросов, как безопасность, транспорт и парковки.