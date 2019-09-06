Фанатов “Зенита” оштрафовали за пьяный вид на матче с “Ахматом”

Три петербуржца заплатят по 3 тысячи рублей, но посещать игры и дальше им никто не запрещает.

Фанатов “Зенита” оштрафовали за появление на матче любимой команды в состоянии алкогольного опьянения. Три петербуржца заплатят по 3 тысячи рублей каждый.

Протоколы в отношении Игоря К., Павла Э. и Владимира И. рассматривал суд Петроградского района Петербурга, сообщили GazetaSPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 6 сентября. Установлено, что мужчины смотрели матч с “Ахматом” 17 августа пьяными: их речь была бессвязна, от них пахло и они не могли стоять прямо.

Суд не стал запрещать болельщикам посещение матчей петербургского клуба. Матч “Зенита” и “Ахмата” закончился со счетом 0:0, причем сине-бело-голубые играли дома и почти всю игру провели в большинстве. Вероятно, фанаты расстроились за клуб и решили утопить горе в вине.

Ранее GazeaSPb сообщила, что после драки фанатов “Зенита” с ОМОН назначили штрафы.