По картам Visa подключить облачную бизнес-АТС вдвое выгоднее

Международная платежная система Visa и российский оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» (бренд MANGO OFFICE) рассказали о сотрудничестве по программе специальных предложений для держателей корпоративных карт.

В рамках программы пользователям платежных карт серии Visa Business, Visa Platinum Business, Visa Corporate и Visa Purchasing «Манго Телеком» предоставляет свои сервисы по специальным ценам — вдвое выгоднее обычных.

Так, виртуальную АТС или облачную платформу для организации контакт-центра можно подключить и использовать на протяжении 3 месяцев со скидкой 50%. При этом предложение распространяется на все версии виртуальной АТС или контакт-центра, включая наиболее дорогостоящие.

Скидки активируются по телефону (о механике и других доступных в программе бонусах «Манго Телеком» — на сайте Visa) и действуют при условии, что заказанные услуги оплачиваются одноименными корпоративными картами.

«Мы стремимся к тому, чтобы держателям карт Visa были доступны востребованные корпоративные продукты и b2b-бренды, заслужившие признание и популярность. Мы рады, что у компаний, которые выбрали Visa, есть возможность использовать современные облачные сервисы в применении к своим каждодневным задачам — в продажах, в клиентском сервисе, в совместной работе», — заявил Андрей Пучков, директор департамента продуктов, Visa в России.

Роман Горохов, руководитель направления партнерских продаж «Манго Телеком»:

— Как Visa в платежных сервисах, мы в сфере коммуникаций предлагаем предпринимателям инструменты, которые увеличивают эффективность бизнеса. Наши решения создают для компаний связь и основу прочных взаимоотношений с потребителями, помогают членам команды услышать друг друга при обсуждении прорывных идей, каким бы громким оно ни было. Как и Visa, мы создаем технологические решения переднего края, и потому мы часть этой программы.