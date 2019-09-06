Валерия рассказала о неродившемся ребенке от Пригожина

Валерия рассказала о неродившемся ребенке от Пригожина
Иосиф Пригожин и Валерия. Скриншот: Instagram

Певицы Валерия рассказала, как она потеряла ребенка в начале отношений с продюсером Иосифом Пригожиным.

Валерия и Иосиф Пригожин могли стать родителями еще в начале их отношений, но этого не произошло. По словам певицы, она выпила ударную дозу антибиотиков чтобы вылечиться от гриппа. Однако она не подозревала, что она беременна. Она рассказала об этом в программе «Судьба человека».

Спустя две недели после приема медикаментов артистка поняла, что ждет ребенка. На тот момент она была на втором месяце. Врачи допускали, что антибиотики могут и не повлиять на малыша, однако произошел выкидыш.

Валерия рассказала, что в этот момент у пары было много работы, и уже на следующий день она отправилась на гастроли.

Ранее GazetaSPb сообщала, что сын Валерии женился втайне от родителей. Сын российской певицы Валерии — Артемий Шульгин, тайно женился на своей однокласснице Наталье Коренной.

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