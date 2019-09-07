Составлен топ самых продаваемых смартфонов в мире за полгода

Cамым продаваемым гаджетом за первые шесть месяцев 2019 года стал смартфон компании Apple - iPhone XP. Фото: pixabay

Cамым продаваемым гаджетом за первые шесть месяцев 2019 года стал смартфон компании Apple - iPhone XP. Фото: pixabay

Специалисты агентства из Лондона IHS Market составили рейтинг наиболее продаваемых мобильных телефонов за первое полугодие этого года.

По данным экспертов, самым продаваемым гаджетом за первые шесть месяцев 2019 года стал смартфон компании Apple — iPhone XP. Его стоимость составляет порядка 750 долларов, в то время как стоимость флагманских смартфонов составляет до тысячи долларов и выше. За этот период по всему миру было продано 26,9 млн штук iPhone XP.

Следом за ним идет южнокорейский Samsung, а именно модель Galaxy 10. За полгода 2019 года объем продаж этого гаджета составил 13,4 млн единиц. Тройку лидеров замыкает Samsung Galaxy А50 — 12 млн единиц модели.

В список также попали Apple iPhone 8 (10,3 млн проданных устройств), Xiaomi Redmi 6A (10 млн), Redmi Note 7 (10 млн) и другие.

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