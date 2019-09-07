Самолет с освобожденными на Украине россиянами приземлился в московском аэропорту

В столичный аэропорт «Внуково» приземлился самолет с россиянами, которые были освобождены в рамках обмена с Украиной. Граждане прибыли на борту воздушного судна Ту-204 специального летного отряда «Россия» в 13:26.

Одновременно в киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет с вернувшимися жителями Украины, которые также были освобождены в рамках обмена.

Как сообщает ТАСС, на встречу с гражданами в аэропорт прибыл президент Украины Владимир Зеленский, генпрокурор Руслан Рябошапка, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Службы безопасности Иван Баканов. Кроме того приехали их родственники.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержке самолетов в Пулково.