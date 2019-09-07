Подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову объяснил, что был голоден

Подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову объяснил, что был голоден
Элла Памфилова. Фото: cikrf.ru

Прошел допрос подозреваемого в нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову. Его задержали в лесу.

Мужчина рассказал, что не знал к кому вторгся в дом. Согласно информации «Интерфакс», 36-летний подозреваемый прибыл из Казахстана несколько лет назад на заработки. Сначала трудился разнорабочим, но потом начал перебиваться мелкими заработками.

Подозреваемый объяснил, что пробрался в дом в поисках еды.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о задержании подозреваемого в нападении на Памфилову. Он пробрался в дом председателя ЦИК и ударил ее электрошокером. После мужчина скрылся в неизвестном направлении.

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Подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову объяснил, что был голоден
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