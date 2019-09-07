Кокорин и Мамаев рассказали о днях за решеткой

Футболисты дали первое интервью после того, как их отпустили по УДО.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Обо всем Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали в эфире радиостанции «Говорит Москва». Освободившиеся из тюрьмы игроки заявили, что нахождение в тюрьме сделало их сильнее. Благодаря новому опыту, они научились преодолевать новые эмоциональные моменты.

Мамаев отметил, что к ним относились в колонии так же, как и ко всем остальным, несмотря на их популярность. При этом им не мешали заниматься любимым делом – они участвовали в тюремных матчах. Александр Кокорин даже стал лучшим футболистом.

Напоминаем, что суд принял решение об их освобождении пару дней назад. В скором времени они покинут стены места заключения.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что руководство «Зенита» обсудит с Кокориным планы на будущее. Ранее о планах встретиться с Кокориным рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Он намерен поговорить с футболистом в ближайшее время.