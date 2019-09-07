В Колпино установили памятник детям войны

В Колпино открыли памятник детям войны. Работа была представлена жителям сегодня, 7 августа, в день города.
В архитектурной форме изображены дети, которые стоят на ящиках из-под патронов и работают за токарным станком.
Колпинский художник и автор работы Алексей Зозуля изобразил фронтовые будни местных детей, трудящихся на Ижорских заводах.
Памятник установили на Стахановской улице у входа во Дворец творчества детей и молодежи.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Колпино открыли долгожданный парк. Он расположился на острове Чухонка. Решения по ремонтным работам на территории разрабатывались с учетом мнений местных жителей. Там появилось современное общественное пространство, где найдут занятие как дети, так и взрослые.