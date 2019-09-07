В Колпино установили памятник детям войны

Памятник открыли у входа во Дворец творчества детей и молодежи. Фото: vk.com/kolpinoask

Памятник открыли у входа во Дворец творчества детей и молодежи. Фото: vk.com/kolpinoask

В Колпино открыли памятник детям войны. Работа была представлена жителям сегодня, 7 августа, в день города.

В архитектурной форме изображены дети, которые стоят на ящиках из-под патронов и работают за токарным станком.

Колпинский художник и автор работы Алексей Зозуля изобразил фронтовые будни местных детей, трудящихся на Ижорских заводах.

Памятник установили на Стахановской улице у входа во Дворец творчества детей и молодежи.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Колпино открыли долгожданный парк. Он расположился на острове Чухонка. Решения по ремонтным работам на территории разрабатывались с учетом мнений местных жителей. Там появилось современное общественное пространство, где найдут занятие как дети, так и взрослые.