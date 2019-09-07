На Московском шоссе посреди дороги загорелся автомобиль

На Московском шоссе посреди дороги загорелся автомобиль
В машине может сгореть все. Фото: https://vk.com/spb_today

По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Московском шоссе на юге города ближе к 10 часам вечера. Свидетели пишут, что им удалось поговорить с владельцем машины. Он не получил повреждений и уверяет, что автомобиль начал гореть по непонятной причине.

Пока непонятно, прибыли ли на место специальные службы. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, в чем дело.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что каршеринг сбил 5-летнего ребенка возле ТРЦ «Жемчужная плаза». Как сообщили очевидцы, девушка за рулем каршеринга сбила пятилетнего мальчика. Оказалось, что автоледи с украинскими правами воспользовалась сервисом «Яндекс.Драйв» и зашла под чужим аккаунтом.

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