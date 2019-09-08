Сильные дожди в Приморье оставили 24 тысячи человек без света

Министерство энергетики РФ сообщило о массовых отключениях электроснабжения в Приморском крае, где продолжает бушевать стихия.

Согласно данным Минэнерго, на утро 8 сентября в крае почти 24 тысячи местных жителей остаются без электричества в квартирах. Массовые отключения в сетях 35-1100 кВ, а также распределительных сетях начались вечером в субботу из-за сильного дождя и ветра.

Сейчас энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

Тайфун «Линлин», который прошелся по Приморском краю, сегодня ожидают в Хабаровском крае, где сейчас сильный ветер и дожди.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Приморском крае из-за дождей ввели режим ЧС. На настоящий момент режим чрезвычайной ситуации распространяется на 15 муниципальных образований. Среди них Владивосток, Дальнереченск, Уссурийск, Красноармейский и другие регионы.