В приморском крае из-за дождей ввели режим ЧС

В приморском крае из-за дождей ввели режим ЧС
Ущерб от дождей составил около 100 млн рублей. Фото: vk.com/public89458252

Из-за продолжительных ливней в Приморском крае введен режим ЧС. Данное постановление подписал Олег Кожемяко, губернатор региона.

На настоящий момент режим чрезвычайной ситуации распространяется на 15 муниципальных образований. Среди них Владивосток, Дальнереченск, Уссурийск, Красноармейский и другие регионы.

Согласно информации региональной администрации, за несколько дней на территории Владивостока выпало более 150 мм осадков. В результате чего оказались подтоплены районы нескольких ж/д станций.

Кожемяко рассказал, что ущерб от дождей составил около 100 млн рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о приближении грозы к Ленинградской области. О грозах и дождях граждан предупредили в Главном управлении МЧС России по региону.

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