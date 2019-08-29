В приморском крае из-за дождей ввели режим ЧС

Ущерб от дождей составил около 100 млн рублей. Фото: vk.com/public89458252

Ущерб от дождей составил около 100 млн рублей. Фото: vk.com/public89458252

Из-за продолжительных ливней в Приморском крае введен режим ЧС. Данное постановление подписал Олег Кожемяко, губернатор региона.

На настоящий момент режим чрезвычайной ситуации распространяется на 15 муниципальных образований. Среди них Владивосток, Дальнереченск, Уссурийск, Красноармейский и другие регионы.

Согласно информации региональной администрации, за несколько дней на территории Владивостока выпало более 150 мм осадков. В результате чего оказались подтоплены районы нескольких ж/д станций.

Кожемяко рассказал, что ущерб от дождей составил около 100 млн рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о приближении грозы к Ленинградской области. О грозах и дождях граждан предупредили в Главном управлении МЧС России по региону.