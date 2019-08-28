В МЧС предупредили о приближении грозы к Ленобласти

В МЧС предупредили о приближении грозы к Ленобласти
В Ленобласти обещают грозу и кратковременные дожди. Фото: pixabay.com

На Ленинградскую область в пятницу, 30 августа, обрушится гроза. О приближении стихии предупредили в Главном управлении МЧС России по региону.

Днем в пятницу в Ленобласти ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов тепла. В ночное время ртутный столбик опустится до 10-15 градусов выше нуля.

В связи с грозой повышается вероятность ДТП, происшествий в акваториях и в небе, на железной дороге и объектах ЖКХ, предупредили в спасательном ведомстве.

Кратковременные дожди также прогнозируют в субботу, 31 августа. В четверг, 29 августа, в Ленобласти, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», осадки не ожидаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что последние дни лета в Петербурге будут теплыми и сухими. Осадки в городе не прогнозируют.

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В МЧС предупредили о приближении грозы к Ленобласти
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