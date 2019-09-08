СПбГУ борется с вызывающим поведением своего дворника

Ученый совет петербургского госуниверситета во главе с ректором обсудит девиантное поведение 67-летнего дворника, работающего при кафедре агрохимии на 16-й линии В.О.

Коллеги обвиняют дворника СПбГУ Николая Богинича в неуважительном поведении, якобы он постоянно «использует нецензурные выражения, хамит, в отношении женщин допускает неприличные жесты». В его характеристике, которую приводит «Фонтанка.ру», говорится, что работник он очень конфликтный и некомпетентный.

Профессора СПбГУ обсудили служебную записку проректора университета по безопасности Елены Шарыгиной, в которой говорится, что Богинич не следует общепринятым в вузе нравственным и этическим нормам и не заботится о репутации университета. Оказалось, что дворник постоянно хамит, зовет ректора Коляном и хлопает уборщицу по заднице.

Ученый совет заведения СПбГУ в составе 120 человек заслушает решение комиссии по этике и вынесет вердикт касательно поведения сотрудника.

Сам Богинич отрицает все обвинения и грозится пожаловаться «главному юристу» — президенту РФ Владимиру Путину, если его уволят.

Ранее GazetaSPb сообщала, что СПбГУ принял около 3,5 тысяч первокурсников.