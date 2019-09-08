Нурмагомедов выпрыгнул из клетки в зал после победы над Пуарье

Нурмагомедов выпрыгнул из клетки в зал после победы над Пуарье
Момент прыжка. Фото: кадр из видео twitter.com/danawhite

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, зачем опять выпрыгнул из октагона после победы над Дастином Пуарье.

Видео с моментом прыжка опубликовал глава UFC Дэйна Уайт в своем Twitter-аккаунте. Хабиб в очередной раз выпрыгнул из октагона после того, как объявили его победу. Боец направился к своей команде, чтобы разделить с ними радость и задушил в объятьях самого Уайта. После поединка Нурмагомедов рассказал, что это был прыжок радости, а на Уайта он приземлился, потому что тот «мягкий».

В субботу, 7 сентября Нурмагомедов одержал победу над Пуарье в третьем раунде, тем самым защитив титул чемпиона UFC в легком весе.

В прошлом году после боя с Конором Макгрегором российский боец также выпрыгнул из октагона. В тот раз это закончилось массовой потасовкой. Нурмагомедова оштрафовали и отстранили на 9 месяцев.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Пуарье.

UFC дастин пуарье Хабиб Нурмагомедов
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