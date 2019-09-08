РПЦ обвинила женщин в слабости русских мужчин

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов негативно высказался о современных русских мужчинах.

По мнению протоиерея, на сегодняшний день все мужчины в России являются ничем иным, как «национальной трагедией». Он заявил, что всему виной женское воспитание, которое сделало мужчин слабыми. При этом отец Димитрий называет русских женщин сильными по своей генетике. Его слова приводит «Интерфакс».

Тем не менее, Димитрий смог признать, что среди русских можно встретить настоящих мужчин. Так, он вспомнил случай, когда спецназовцы вступились за женщин на улице и были убиты нападавшими. Однако это, по его словам, «штучный товар».

Ранее GazetaSPb сообщала, что РПЦ начнет производить алкогольные напитки. Лицензия, полученная компанией «Мезыбь», которая принадлежит РПЦ, позволит предприятию производить обычные и игристые вина.