РПЦ начнет производить алкогольные напитки

Вино в РПЦ будут производить не для нужд храмов, а для продажи. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Вино в РПЦ будут производить не для нужд храмов, а для продажи. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Лицензия, полученная компанией «Мезыбь», которая принадлежит РПЦ, позволит предприятию производить обычные и игристые вина.

Вино, изготовленное подвластной РПЦ фирмой, не планируется запускать в масс-маркет. Проектроект по производству алкоголя на данный момент является закрытым и изготавливать вина будут в эксклюзивном формате, сродни «папским винам» Ватикана. По информации ТАСС, виноград специально для этих целей выращивается в селе Дивноморское Краснодарского края.

Интересно, что лицензии на производство ликерного вина организация не получила, соответственно, выпускать церковный кагор не получится.

Предполагается, что первую партию алкогольной продукции «Мезыбь» сможет выпустить не раньше 2020 года, но точной информации об этом пока нет.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Михайловском замке могут открыть храм для свободного посещения.