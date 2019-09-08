В Выборгском районе водитель Renault съехал в кювет и умер

В Выборгском районе водитель Renault съехал в кювет и умер
Авария произошла около 10 часов утра. Фото: скриншот https://vk.com/dorinspb

Пользователи соцсетей гадают, что стало причиной смерти — автомобиль выглядит целым.

Смертельное ДТП произошло утром в воскресенье в Выборгском районе Ленобласти. Renault съехал в канаву на 20-ом км трассы Зеленогорск — Приморск — Выборг.

ДТП произошло примерно в 10 часов утра, передают в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 8 сентября. Инспекторы рассказали, что 48-летний мужчина не справился с рулем и съехал c шоссе в канаву. Автомобилист умер на месте.

Пользователи соцсетей обсуждают происшествия в социальных сетях. На фотографиях с места ДТП автомобиль выглядит целым, пользователи предположили, что мужчина ехал непристегнутым или ему стало плохо на дороге. Не исключают вероятность того, что машина перевернулась.

Ранее GazetaSPb сообщила, что три человека стали жертвами ДТП в Ленобласти.

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