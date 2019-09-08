Матвиенко проголосовала на выборах губернатора Петербурга

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отдала свой голос на выборах губернатора Петербурга 8 сентября.

Матвиенко посетила избирательный участок №2237, расположенный на Таврической улице, 10 в Центральном районе.

Губернатор Петербурга, как считает Матвиенко, должен быть человеком с управленческим опытом, умением принимать решение и отсутствием страха перед трудностями.

«Еще должна быть воля», — отметила спикер Совета Федерации.

В единый день голосования, 8 сентября, проходят выборы муниципальных депутатов и губернатора Петербурга. На пост главы города претендуют Михаил Амосов (“Гражданская платформа”), Александр Беглов (самовыдвиженец) и Надежда Тихонова (“Справедливая Россия”)

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на выборах проголосовала кандидат в губернаторы от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова. К девяти часам утра она пришла на участок на улице Маршала Новикова.