СПБИК расставил районы по числу проголосовавших

В хвосте рейтинга оказался Выборгский район Петербурга — явка там едва достигает 5 %.

Явка в Кронштадтском районе Петербурга достигла 13-14% и остается самой высокой среди районов Северной столицы. Курортный район на 12 часов держал второе место с 11-13% явки. В Петродворцовом районе Петербурга около 10-11% процентов жителей с правом голоса пришли это право реализовать.

Самая низкая явка регистрируется в Выборгском районе Петербурга — так пока что пришли максимум 5% от общего числа избирателей, сообщили в СПБИК 8 сентября. Похожие результаты показывает и Красногвардейский район.

Стоит отметить, что Кронштадтский и Курортный районы Петербурга являются самыми маленькими по населению 44 и 78 тысяч соответственно. В Петроградском районе живет 131 тысяча человек, что немного больше, чем в Петродворцовом (143 тысячи). Самым большим по числу людей является Приморский.

Ранее GazetaSPb сообщила о явке на выборы на 12:00.