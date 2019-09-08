Четырехлетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии из-за того, что проглотила игрушку

Четырехлетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии из-за того, что проглотила игрушку
Девочка находится в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Инцидент произошел в Сертолово. Девочка проглотила игрушку, которая оказалась острой, и застряла в горле. Врачи борются за жизнь ребенка.

На данный момент пострадавшая госпитализирована и находится в тяжелом состоянии. В больницу пострадавшую привезли вечером 7 сентября. Девочка задыхалась и ее горло заливала кровь. По словам матери, её дочь играла с ней рядом, а затем начала задыхаться. Это произошло около 21:00. С этого времени мать пыталась извлечь острый инородный предмет из горла ребенка самостоятельно. В итоге девочку доставили в больницу, сейчас её состоянием занимаются врачи.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала об инциденте в Ленобласти, где женщина пыталась выдать убийство своего сожителя за несчастный случай. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

новости происшествие сертолово
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге разрастается очередная незаконная свалка рядом с Пулково
Четырехлетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии из-за того, что ...
Вейперов убивают таинственные болезни
В Волгограде после обхода участков умер кандидат в депутаты от КПРФ
Россияне оценили возможность путешествия на беспилотных поездах
СПБИК расставил районы по числу проголосовавших
На Тельмана почти час полыхала «Газель»
Макаров снова пришел на выборы с внучкой