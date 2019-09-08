Четырехлетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии из-за того, что проглотила игрушку

Инцидент произошел в Сертолово. Девочка проглотила игрушку, которая оказалась острой, и застряла в горле. Врачи борются за жизнь ребенка.

На данный момент пострадавшая госпитализирована и находится в тяжелом состоянии. В больницу пострадавшую привезли вечером 7 сентября. Девочка задыхалась и ее горло заливала кровь. По словам матери, её дочь играла с ней рядом, а затем начала задыхаться. Это произошло около 21:00. С этого времени мать пыталась извлечь острый инородный предмет из горла ребенка самостоятельно. В итоге девочку доставили в больницу, сейчас её состоянием занимаются врачи.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала об инциденте в Ленобласти, где женщина пыталась выдать убийство своего сожителя за несчастный случай. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство».