В Петербурге разрастается очередная незаконная свалка рядом с Пулково

Свалка была обнаружена местными жителями еще месяц назад. Фото: vk.com/spb_today

Свалка была обнаружена местными жителями еще месяц назад. Фото: vk.com/spb_today

Жители Петербурга жалуются на незаконную свалку из строительного мусора на Пулковском шоссе.

Мусорная свалка на дороге вблизи аэропорта набирает обороты. Петербуржцы высказывают свои недовольства в социальных сетях по поводу огромной кучи строительных отходов, мешающей проезду транспорта. Фотографии с места свалки опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Свалка была обнаружена местными жителями еще месяц назад. Однако, несмотря на многочисленные жалобы, свалка разрастается и уже перебирается на проезжую часть. По словам горожан, горы отходов находятся прямо напротив взлетно-посадочной полосы аэропорта. А неподалеку от нее находится пост ДПС.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти обещают ликвидировать все самовольные свалки. За этот год уже выписано штрафов на 5,4 млн рублей за нарушения при вывозе ТБО, а за вред нанесенный природе в 2018 году — на 586 млн рублей.