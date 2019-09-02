В Ленобласти обещают ликвидировать все самовольные свалки

Мусор с Петербурга в основном вывозят в Ленобласть. За этот год уже выписано штрафов на 5,4 млн рублей за нарушения при вывозе ТБО, а за вред нанесенный природе в 2018 году — на 586 млн рублей. О том, какие меры предпринимаются в борьбе с загрязнением окружающей среды в интервью Gazeta.SPb рассказал председатель Комитета государственного экологического надзора Ленобласти Михаил Козьминых.

— Михаил Юрьевич, сколько несанкционированных свалок зарегистрировано в регионе и можно ли оценить общий объем размещенного на них мусора?

— Только с начала 2019 года на территории региона было выявлено 878 несанкционированных свалок общим объёмом порядка 37 тыс. куб. метров. Однако благодаря активной деятельности комитета Госэконадзора, Правительства Ленобласти и администраций муниципальных образований уже ликвидировано (с учетом свалок, оставшихся с прошлого года) 622 свалки общим объёмом 58 тыс. куб. метров. Поэтому тенденция однозначно положительная.

— Кто является главным источником мусора на несанкционированных свалках и как власти борются с их появлением?

— Как правило, это организации и частные лица, нелегально осуществляющие транспортировку строительных и твердых коммунальных отходов. Они даже не задумываются, какой колоссальный ущерб природе наносит их желание сэкономить на оплате услуг лицензированных компаний. А ведь размещение отходов на неподготовленных для этого участках может привести к попаданию токсичных веществ в водоносный слой и в источники питьевой воды. Чтобы максимально быстро ликвидировать эти свалки и предотвратить их возникновение в дальнейшем комитет реализует целый комплекс мероприятий. Во-первых, совместно с правоохранительными органами мы организуем регулярные проверочные рейды, в ходе которых проверяем места возможного появления несанкционированных свалок и выявляем злоумышленников. Тех, кто осуществляет незаконную транспортировку и размещение отходов привлекаем к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Благодаря взаимодействию с силовыми структурами можем производить задержание транспорта вплоть до устранения причин, способствующих совершению правонарушения. Кроме того, мы проводим системную работу по инвентаризации несанкционированных свалок и установлению балансодержателей территорий, которым выдается предписание о немедленном приведении территории в нормативное состояние. В случае, если предписание игнорируется, мы принимаем дополнительные меры, направленные на принуждение ответственного лица ликвидировать свалку.

— Насколько эффективны данные меры?

В этом году комитетом проведено более 340 проверок по факту соблюдения законодательства в части обращения с отходами. Выдано 49 предписаний на устранение выявленных нарушений и 34 представления. Возбуждено 243 дела об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов – около 5,4 млн рублей. Кроме того, к ряду организаций предъявлены исковые требования по взыскании вреда, причинённого окружающей среде. Общая сумма исковых требований составляет порядка 490 млн рублей. Как правило, суды встают на нашу сторону. Так, например, в прошлом году нами было предъявлено 6 исковых заявлений на общую сумму более 586 млн руб. Из них удовлетворены четыре иска на сумму почти 253,5 млн руб. Всего же в течение последних полутора лет в правоохранительные органы нами направлено более 20-ти материалов проверок в сфере обращения с отходами, содержащих признаки преступлений. По 12-ти уже возбуждены уголовные дела, по оставшимся ведется доследственная проверка.

— Планируется ли разработка дополнительных мер?

— На данный момент мы проводим серьезную работу по корректировке законодательной базы. Уже разработан проект нормативного правового акта Правительства Ленинградской области, определяющий механизм взаимодействия профильных комитетов региона и муниципалитетов в части реализации мер, направленных на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок. Важным изменением уже стала передача Комитету полномочий по выдаче разрешений на перемещение строительных отходов и согласованию проектов вертикальной планировки территории и проектов инженерной подготовки территории. Речь идет о том, что если кто-то захочет поднять или выровнять территорию с использованием строительных отходов, которые, кстати, имеют 5 класс опасности, без согласования с нами сделать это не получится. Для нарушителей предусмотрены меры административной ответственности, которые в ближайшее время будут внесены в областной закон.

— В Ленинградской области идет реформа в сфере обращения с отходами. Сколько в настоящий момент в регионе лицензированных полигонов по переработке мусора? Каков процент переработки?

— По информации Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами, в июле текущего года утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Ленинградской области. Согласно документу, количество лицензированных полигонов, принимающих ТКО населения и организаций, на территории региона составляет 15 штук. Доля переработанных отходов составляет 10%, что выше, чем в среднем по стране.

— Сколько мусора вывозят на полигоны для переработки мусора? Каковы источники и состав отходов?

В настоящий момент, по нашим данным, общий объем образующихся на территории региона твердых бытовых отходов составляет 711,5 тыс. т. При переходе на новую систему обращения с отходами с 1 ноября 2019 года на обработку планируется направлять 482 тыс. т отходов, на размещение на полигонах (после отбора вторичных фракций) – 663 тыс. т. Одновременно, объем твердых коммунальных отходов, поступающих в Ленобласть с территории Санкт-Петербурга, составляет 1,8 млн тонн. Эти отходы планируется размещать на 6-ти специализированных полигонах, расположенных в Кингисеппском, Всеволожском, Лужком, Волосовском, Гатчинском районах ЛО.

В целях контроля потоков твердых коммунальных отходах на полигонах предусмотрена установка автоматизированной системы учета, включающей в себя систему видеонаблюдения с распознаванием автомобильных номеров, автоматизированный весовой комплекс, систему контроля доступа на полигон (шлагбаум) и программный комплекс учета поступления ТКО. Данная система обеспечивает полный и прозрачный контроль за поступающими на полигон отходами.

Также все транспортные средства, имеющие доступ на полигон, должны быть оборудованы системой контроля передвижения на базе ГЛОНАСС. Таким образом, будет обеспечен полный контроль за движением ТКО от мест их накопления до объектов обработки и размещения.