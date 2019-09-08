Хоккеисты СКА порадовали болельщиков подарками

Динар Хафизуллин и Магнус Хелльберг подарили нескольким фанатам СКА свитера с символикой команды.

Спортсмены взяли на себя роль курьеров и лично доставили подарки счастливчикам, которые приобрели билеты на новый хоккейный сезон. Розыгрыш подарков от команды среди владельцев абонементов проводится ежегодно, в 2019 году акция стартовала в третий раз. Видео с моментом вручения свитеров радостным владельцам и поздравлениями было выложено на YouTube-канале клуба.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Колпино собирются построить новый спортивный комплекс. С таким предложением выступил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Но, по мнению врио губернатора, предварительно необходимо провести опрос среди жителей муниципального образования, согласны ли они на новую постройку.