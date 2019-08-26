В Колпино хотят построить спортивный комплекс

В Колпино хотят построить спортивный комплекс
Беглов рассказал о планах строительства спорткомплекса. Фото: ВКонтакте

Для начала врио губернатора хочет узнать мнение местных жителей – не против ли они появления нового объекта.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем рассказал глава Северной столицы Александр Беглов – он выступил с предложением возвести в Колпино новый спортивный комплекс в рамках рабочего совещания с членами городского правительства. Он считает, что строительство можно начинать только после того, как жители Колпино дадут на это свое согласие – возможно, они против такой инициативы.

Напоминаем, что в Колпино уже функционирует несколько спортивных комплексов – там люди занимаются разными видами активности, например, плавают.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что, строящийся с 90-х спорткомплекс «Арена», откроют в пятницу. Комплекс расположен на улице Коммуны, 30/2. Торжественное открытие «Арены» начнется в полдень с выступления барабанщиц. Следом поле опробуют футболисты. Организаторами запланирован товарищеский матч двух команд.

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