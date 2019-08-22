Строящийся с 90-х спорткомплекс «Арена» откроют в пятницу

В Красногвардейском районе 23 августа состоится открытие спортивного комплекса «Арена». Возводить его начали еще в девяностых.

Комплекс расположен на улице Коммуны, 30/2. Торжественное открытие «Арены» начнется в полдень с выступления барабанщиц. Следом поле опробуют футболисты. Организаторами запланирован товарищеский матч двух команд.

В ходе ремонта было обновлено административное здание и оборудовано полноразмерное поле с покрытием из искусственной травы. Отмечается, что оно отвечает стандартам Российского футбольного союза. Помимо этого, на «Арене» обустроены мини-футбольное поле и площадка для тренировок.

Строительство спортивного комплекса «Арена» было заморожено из-за отсутствия финансирования. Несмотря на это, местные жители продолжали пользоваться стадионом. Спортсмены-любители играли на недостроенной арене. В 2011 году для них даже постелили поле.

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