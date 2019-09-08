Редкая медуза без щупалец Deepstaria попала на видео

Медуза охотится на добычу открывая и закрывая купол своего тела. Фото: скриншот видео

Медуза охотится на добычу открывая и закрывая купол своего тела. Фото: скриншот видео

Вместе с беспозвоночным воды Тихого океана бороздит и его ракообразный партнер.

Медуза Deepstaria попала на видео в водах Тихого океана. Беспозвоночное путешествует в воде вместе с спутником-ракообразным.

Видео: EVNautilus

Медуза не имеет щупалец и охотится на планктон с помощью своего тела купола: она открывает и закрывает его, ловя добычу внутри. Видео опубликовали ученые с борта исследовательского судна Nautilus, оно появилось в сети несколько дней назад на YouTube-канале EVNautilus.

Вместе с Deepstaria, которую назвали в честь подводного аппарата, впервые обнаружившего подобную особь, плавает красное ракообразное. Исследователи утверждают, что такие “партнеры” встречаются у подобных медуз часто: детали их отношений точно не установлены, но предполагается, что рачок получает защиту от хищников и заодно питается кусочками медузы.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на видео у берегов Аляски попала “личинка Чужого” — офиура.