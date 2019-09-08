Редкая медуза без щупалец Deepstaria попала на видео

Вместе с беспозвоночным воды Тихого океана бороздит и его ракообразный партнер.
Медуза Deepstaria попала на видео в водах Тихого океана. Беспозвоночное путешествует в воде вместе с спутником-ракообразным.
Видео: EVNautilus
Медуза не имеет щупалец и охотится на планктон с помощью своего тела купола: она открывает и закрывает его, ловя добычу внутри. Видео опубликовали ученые с борта исследовательского судна Nautilus, оно появилось в сети несколько дней назад на YouTube-канале EVNautilus.
Вместе с Deepstaria, которую назвали в честь подводного аппарата, впервые обнаружившего подобную особь, плавает красное ракообразное. Исследователи утверждают, что такие “партнеры” встречаются у подобных медуз часто: детали их отношений точно не установлены, но предполагается, что рачок получает защиту от хищников и заодно питается кусочками медузы.
Ранее GazetaSPb сообщила, что на видео у берегов Аляски попала “личинка Чужого” — офиура.