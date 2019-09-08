В Москве 61-летняя пенсионерка заживо сожгла двоих человек

Она дождалась, пока они уснут, и подожгла одеяла. Фото: pixabay

Она дождалась, пока они уснут, и подожгла одеяла. Фото: pixabay

Правоохранительные органы задержали пожилую женщину, которая подожгла квартиру на юге Москвы. Внутри находились два человека, они сгорели.

Пенсионерка устроила поджог в квартире пятиэтажного жилого дома 50 по Каширскому шоссе 6 сентября. Согласно данным московского ГУ МВД, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В момент пожара в квартире спали два человека, в результате происшествия оба погибли.

Оказалось, что подозреваемая 1958 года рождения поссорилась со своими друзьями после застолья. Она дождалась, пока они уснут, и подожгла одеяла в двух комнатах, после чего поспешила покинуть квартиру.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц».

Ранее GazetaSPb сообщала, что подросток поджег автомобиль в центре Санкт-Петербурга.