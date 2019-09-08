Валуев проголосовал на выборах губернатора Петербурга

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев проголосовал на выборах в Петербурге. Свой голос он отдал за кандидатов в губернаторы и муниципальные депутаты.

«Голосуем за будущее родного города», — написал Валуев в instagram.

В соцсеть он выложил видеоролик и серию фотографий с избирательного участка. Где именно проголосовал Валуев, неизвестно. Однако, судя по кадрам, избирательный участок депутата Госдумы находится в спортивном зале.

Напомним, что Николай Валуев провел детство в городе Красное село Красносельского района Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на выборах в Петербурге проголосовал главный тренер “Зенита” Сергей Семак. В своем instagram он выложил видео с УИК №1247.

Свои голоса также отдали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров и кандидаты в губернаторы Александр Беглов и Надежда Тихонова.