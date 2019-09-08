Семак сходил на выборы губернатора и муниципалов Петербурга

Главный тренер “Зенита” сфотографировался на участке в Сестрорецке.

Сергей Семак сходил на выборы в Единый день голосования 8 сентября. Главный тренер “Зенита” проголосовал в Сестрорецке на Советском проспекте.

Семак опубликовал снимок с избирательного участка 1247 у себя в Instagram 8 сентября. Стоит отметить, что в первые 2 часа голосования на УИКи пришли меньше 2% петербуржцев. Участки закроются в 20 часов вечером в воскресенье. Семак вошел в состав предвыборного штаба Александра Беглова.

“Зениту” еще предстоит сыграть с “Сочи” товарищеский матч сегодня в воскресенье — он начнется в 14 часов на стадионе “Смена”, о чем GazetaSPb ранее сообщила. Лучшие игроки петербургского клуба вызваны в сборные, но тренер, вероятно, не станет пропускать даже дружеский матч своих подопечных.