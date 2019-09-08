В Пулково застряли пассажиры рейса в Краснодар

В Пулково застряли пассажиры рейса в Краснодар
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Самолет авиакомпании Red Wings, выполняющий рейс из Петербурга в Краснодар, вылетит 8 сентября с задержкой. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Покинуть Петербург пассажиры рейса WZ 645 должны были в 16:30. Однако затем время отправления перенесли на 21:50.

С чем связана более чем 5-часовая задержка, не уточняется. Посадка на рейс начнется за сорок минут до взлета.

Помимо этого, в Пулково задерживается рейс в Новосибирск авиакомпании S7. Ожидалось, что самолет вылетит из Петербурга в 18:40. Новое время отправления — 21:50.

Остальные рейсы, по данным онлайн-табло аэропорта Пулково, будут выполнены, согласно расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково сняли с самолета 48-летнего мужчину. Пассажир громко ругался матом, не реагировал на замечания бортпроводников и, вероятно, был пьян.

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