Аномальная жара во Франции убила 1,5 тысячи человек

Аномальная жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
Во Франции увеличилась смертность летом. Фото: pixabay.com

Во Франции летом 2019 года смертность выросла более чем на 9%. Причиной этого стала аномальная жара, сообщила министр социальных дел и здравоохранения Аньес Бюзен.

Из-за жары во Франции скончалось на 1 тыс. 465 больше в сравнении со средними показателями. В конце июня-начале июля, когда наступила первая волна экстремально высоких температур, статистика увеличилась на 567 смертей. Еще 868 эпизодов было зарегистрировано в конце июля.

«В этом году во Франции было 18 дней сильной жары, но они были очень интенсивными», — заявила Аньес Бюзен в эфире радиостанции Franceinfo.

Половина умерших — это люди старше 75 лет. Однако, среди погибших, как отметила Бюзен, есть также представители трудоспособного населения.

Сейчас министерство социальных дел и здравоохранения Франции намерено разработать план действий на случай повторения экстремальных температур.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге потеплеет до 27 градусов.

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