На следующей неделе в Петербург вернется жара

На следующей неделе в Петербург вернется жара
10 сентября столбик термометра поднимется до отметки в 27 градусов. Фото: pixabay

Во вторник, 10 сентября, жителей Северной столицы ждет потепление. Гидрометцентр обещает до 27 градусов.

В начале грядущей недели в Петербурге будет жарко. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 9 сентября, температура воздуха в городе прогреется до 24 градусов тепла. А во вторник, 10 сентября, столбик термометра поднимется до отметки в 27 градусов.

В эти дни синоптики обещают небольшую облачность и юго-восточный ветер с порывами до 5 метров в секунду. Дождей в начале недели не предвидится.

Погода начнет портиться со среды, 11 сентября — до конца недели город ждут кратковременные дожди, а температура воздуха начнет постепенно снижаться.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленинградской области ожидается теплая погода без дождя. Отмечается, что осадков не предвидится. Лето не спешит покидать Ленинградскую область.

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