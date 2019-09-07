В Ленобласти ожидается теплая погода без дождя

Ветер, гуляющий по региону, разгонится максимум до восьми метров в секунду.

Прогнозами погоды поделились синоптики сегодня, 7 сентября. Воскресенье выдастся теплым – ночью, правда, температура воздуха в некоторых районах опустится до плюс трех градусов. В других же будет держатся на уровне плюс 11 градусов. Ближе к обеду распогодится – столбик термометра поднимется до плюс 22 градусов, так что воздух будет теплым. Порывы ветра составят от трех до восьми метров в секунду, согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Отмечается, что осадков не предвидится. Лето не спешит покидать Ленинградскую область.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что воскресенье в Петербурге пройдет без дождей. Атмосферное давление будет слабо повышаться.