Воскресенье в Петербурге пройдет без дождей

Завтра, 8 сентября, в Санкт-Петербурге обещают теплую и сухую погоду. Выходной в городе пройдет преимущественно без осадков, при температуре до 21 градуса тепла.

Ночью будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 1-5 метров в секунду. Столбик термометра опустится до 10-12 градусов тепла. В течение дня ветер усилится до 3-8 метров в секунду.

Как сообщает Главное управление МЧС России по городу, местами в окрестностях проявится осенняя прохлада, там специалисты прогнозируют только плюс 7 градусов.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Санкт-Петербурге проехал свадебный кортеж из эвакуаторов.