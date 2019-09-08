В поселке Лебяжье прошел фестиваль «Равные дети»

Участниками стали 300 человек из разных районов России.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Новостью делится телеканал «ЛенТВ24». Инклюзивный фестиваль творчества и культуры «Равные детям» прошел в Лебяжье. В нем приняли участие 300 человек – сироты из коррекционных интернатов из Вологодской, Новгородской, Псковской и Ленинградской областей, Республики Карелия. Сначала они посетили литургию в Храме святого Николая Чудотворца, а затем сходили на гала-концерт. Там же посетители мероприятия могли купить сувенир на память, изготовленные детьми.

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