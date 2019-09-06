В Царском Селе состоится семейный праздник «Яблочный полдень»

В Царском Селе состоится семейный праздник &#171;Яблочный полдень&#187;
Праздник "Яблочный полдень" состоится 7 сентября в городе Пушкин. Фото: pixabay

В комплексе «Верхние теплицы» в музее-заповедник «Царское Село» состоится седьмой семейный праздник «Яблочный полдень».

Праздник «Яблочный полдень» состоится 7 сентября в городе Пушкин. Начало запланировано на 12:00 в Александровском парке. Сотрудники музея проведут увлекательную экскурсию по яблоневому саду, где расскажут об истории оранжерейных садов. Атмосферу праздника зададут карнавальные куклы из театра «Странствующие куклы господина Пэжо».

Гостей мероприятия порадует шоу мыльных пузырей, фотозона и мастер-классы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Петербургский Энди Уорхол» откроет «Музей эмоций» в Москве. Самый важный экспонат музея — эмоции, которые переполняют зрителей во время взаимодействия с арт-объектами. По словам организаторов, «Музей эмоций» собрал первую в мире коллекцию мыслей и ощущений человека.

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В Царском Селе состоится семейный праздник «Яблочный полдень»
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