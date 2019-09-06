«Петербургский Энди Уорхол» откроет «Музей эмоций» в Москве

Экскурсоводов здесь провожают аплодисментами, благодаря за подаренные эмоции. Фото: из личного архива Алексея Сергиенко.

Экскурсоводов здесь провожают аплодисментами, благодаря за подаренные эмоции. Фото: из личного архива Алексея Сергиенко.

Интерактивный музей современного искусства откроет свои двери уже 7 сентября, в модном бизнес-квартале «Арма».

Самый важный экспонат музея — эмоции, которые переполняют зрителей во время взаимодействия с арт-объектами. По словам организаторов, «Музей эмоций» собрал первую в мире коллекцию мыслей и ощущений человека.

Семь залов постоянной экспозиции соединяются лабиринтами, отвечающими за отдельные эмоции: гнев, изумление, отвращение, влюбленность, вдохновение и страх. Добраться до выхода возможно, только «пропустив через себя» все эмоции. Представленные арт-объекты и инсталляции должны вызвать эмоциональный отклик в сердцах посетителей, погрузить их в определенное состояние.

По замыслу автора проекта, в музее нельзя передвигаться самостоятельно. Для необходимого эффекта посетителей всегда сопровождает экскурсовод. Изучение экспозиции в компании гида занимает немногим больше получаса.

Создатель музея — питерский художник Алексей Сергиенко, известный своими работами в стиле полит-арт и поп-арт, за что СМИ прозвали его «русским Энди Уорхолом». Среди наиболее узнаваемых произведений Алексея — «Ромашки», портрет Владимира Путина со щенком болгарской овчарки, «Автобус счастья» и «Машина времени». Сейчас художник отдает предпочтение перформансам, инсталляциям и скульптурам.

«Музей Эмоций» в Санкт-Петербурге существует уже три года. Многие посетители (а всего их уже более 150 000 человек) отмечают, что особенный восторг музей дарит детям. И даже несмотря на залы отрицательных эмоций, покидают экспозицию люди абсолютно счастливыми.

Адрес «Музея Эмоций» в Петербурге: Итальянская ул., д. 1.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об открытии обновленного Музея обороны и блокады Ленинграда, состоявшемся в эту пятницу, 6 сентября.