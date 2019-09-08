Путин и Макрон обсудили по телефону обмен между Россией и Украиной

Путин и Макрон обсудили по телефону обмен между Россией и Украиной
Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Одной из тем разговора стал обмен заключенными между Россией и Украиной.

Обмен Путин и Макрон назвали важной гуманитарной акцией. Оба лидера дали позитивную оценку освобождению и передаче заключенных.

«Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений», — сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств отметили безальтернативность минского «комплекса мер» как основы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и подчеркнули, что намерены продолжать работу в рамках «нормандского формата».

Напомним, 7 сентября Россия и Украина провели обмен заключенными. В Украину в частности вернулся режиссер Олег Сенцов. В Россию был отпущен руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

владимир путин украина франция Эмманюэль Макрон
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