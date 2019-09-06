Пленных россиян доставили к пункту обмена — всех, кроме одного

Адвокат считает, что отсутствие Руслана Гаджиева может затормозить процесс обмена.

Россиян, которых удерживают в Украине, привезли в пункт сбора и готовят к обмену. Одного из них СБУ не довезли.

Адвокат Валентин Рыбин сообщил в Facebook, что 12 человек получили от президента Украины указ о помиловании. Один из россиян, по его словам, все еще находится в СИЗО.

Официальные источники не подтверждали слова Рыбина. В конце августа в соцсетях распространили информацию, что обмен уже состоялся, но офис Владимира Зеленского опроверг эти данные и подчеркнул, что отдельно объявит о завершении процесса, о чем GazetaSPb сообщила ранее. Владимир Путин 5 сентября заявил, что переговоры об обмене пленными близятся к финалу.

Рыбин заявил “Интерфаксу”, что в изоляторе оставили Руслана Гаджиева, осужденного на 15 лет. Адвокат предположил, что его удержание может поставить обмен под угрозу.