Фура не смогла проехать под ж/д мостом на Боровой

Водителю пришлось выбежать из машины, чтобы останавливать подъезжающие автомобили.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось под ж/д мостом на Боровой улице. Фура пыталась проехать, но не удалось – теперь она стоит там и мешает проездку других автомобилей. Водитель вышел из машины, рассказывают свидетели, и начал останавливать автомобили, чтобы они разворачивались – иначе было бы не избежать еще одного ДТП.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге есть так называемый Мост глупости, под которым застревало огромное количество большегрузов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Мост глупости» на Софийской «словил» полевую кухню. Согласно подсчетам заинтересованных в этом петербуржцев, эта авария стала 171-й по счету. В народе этой переправе дали название «мост глупости», поскольку под ним постоянно застревает крупногабаритный транспорт, даже несмотря на предупреждающие знаки.