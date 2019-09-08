ЦИК обработал 0,2% голосов в Петербурге

ЦИК обработал 0,2% голосов в Петербурге
Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Все еще уверенно лидирует Александр Беглов – за него проголосовали более 84% избирателей.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем сообщили в ЦИК России. На данный момент обработано 0,2% голосов избирателей. Первое место занимает Александр Беглов, который исполнял обязанности губернатора с октября 2018 года. Он получил поддержку 84,43% голосов избирателей. Второе место занимает Михаил Амосов – у него 9,43% голосов, а третье – у Надежды Тихоновой всего 5,68%.

Напоминаем, что все закончилось в восемь часов вечера. Кандидатами стали три политика. Также в Петербурге и Ленобласти прошли муниципальные выборы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ожидаемая явка на выборах в Петербурге – 30%. В шесть уверяли, что на выборы пришли почти 24% — эти цифры, кажется, расстроили ЦИК России.

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