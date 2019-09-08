Итоговая явка на борах в Петербурге составила более 41%

На данный момент обработали 1,48% бюллетеней, лидирует Александр Беглов.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем сообщает телеканал 78.ру, ссылаясь на председателя городской избирательной комиссии (ГИК) Виктор Миненко. Он заявил, что наконец подсчитали явку на выборах в день единого голосования – она составила 41,62%. До этого уверяли, что всего 30% петербуржцев сделали свой выбор.

Напоминаем, что уже обработали часть голосов. Александр Беглов занимает первое место – его поддерживают 74,46%, второе место занимает Надежда Тихонова получила 12,14% голосов, тройку замыкает Михаил Амосов – он получил 11,17%, сообщили в ЦИК России.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов прокомментировал новость о нарушениях на выборах. Беглов подчеркнул, что из них выборов губернатора касались только несколько инцидентов, что самовыдвиженец назвал хорошим показателем.