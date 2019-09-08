Обработаны более 5% голосов избирателей Петербурга

Александр Беглов продолжает лидировать, но менее уверенно.

Об этом стало известно сегодня, 9 сентября. Обо всем сообщает ЦИК России. В воскресенье прошел Единый день выборов по всей стране, а также в Санкт-Петербурге, где главная интрига – кто же станет губернатором города. За пост борются трое, после обработки 5,19% бюллетеней лидирует Александр Беглов, который занимал пост врио на протяжении почти года. Его поддержали 66,45% человек. На второе место вырвался кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова – она заручилась поддержкой 15,52% избирателей. Тройку замыкает представитель «Гражданской платформы» – у Михаила Амосова 15,41%.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов прокомментировал новость о нарушениях на выборах. Он подчеркнул, что из них выборов губернатора касались только несколько инцидентов, что самовыдвиженец назвал хорошим показателем.