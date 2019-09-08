Отец чуть не убил дочь-порнозвезду за ее поведение и отказ от ислама

Девушка сбежала от родителя, чтобы выйти замуж и сниматься в фильмах для взрослых.

Об этом стало известно 8 сентября. Обо всем пишет «Аль-Баваба», ссылаясь на Национальное агентство по борьбе с преступностью. Девушка уехала из Великобритании еще два года назад, так как хотела выйти замуж за человека, проповедующего иудаизм. Ей пришлось отказаться от ислама. Позже они занялись производством порнофильмов, в некоторых проектах снималась беглянка.

Ее отец Мохаммад Патман и его сообщница Дария Хан Сафи следили за девушкой и планировали убийство девушки – за аморальное поведение и отказ от религии. Их задержали и обвинили в подготовке преступления, но Великобритании предоставила разозлившимся беженцам политическое убежище.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что аномальная жара во Франции убила 1,5 тысячи человек. В конце июня-начале июля, когда наступила первая волна экстремально высоких температур, статистика увеличилась на 567 смертей. Еще 868 эпизодов было зарегистрировано в конце июля.