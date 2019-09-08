Обработали 11,42% голосов избирателей в Петербурге

Пока что интриги никакой нет – Александр Беглов на данный момент одерживает уверенную победу.

Об этом стало известно сегодня, 9 сентября. Обо всем рассказали в ЦИК России. На данный момент просмотрели 11,42% протоколов. Александр Беглов, который занимает должность врио губернатора, имеет все шансы стать главой Санкт-Петербурга – за него отдали голос 65,33%. Что изменилось, так это количество голосов за кандидата от «Справедливой России» – Надежда Тихонова начинает обгонять Михаила Амосова, набирая 16,42% голосов. Кандидат от «Гражданской платформы» заручился поддержкой 15,56% проголосовавших петербуржцев.

Напоминаем, что явка на выборы составила более 40%. Элла Памфилова, комментируя Единый день голосования, отметила, что нет оснований отменить результаты хоть одного участка России.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Стрижак раскритиковала выборы муниципалов на Петроградке.