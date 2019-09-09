Halewood Wines & Spirits откроет гастробар в центре Петербурга

В Петербурге появится гастробар Whitley Neill Bar & Kitchen. Его откроет британская компания Halewood Wines & Spirits.

Британский производитель и дистрибьютор алкоголя Halewood Wines & Spirits, который недавно купил водочный завод в Ленобласти, реализует свой первый проект на рынке в России. В будущем компания планирует развиваться в столице и регионах. Об этом сообщает «Коммерсант».

Глава ООО «Хейлвуд» Елена Хрусталева рассказала, что новое заведение откроется в доме 8 по улице Белинского в Центральном районе Петербурга. Под новый гастробар компания арендует помещение общей площадью в 220 квадратных метров, из которых 100 — служебные помещения. Создание бара поддержит британский бренд Whitley Neill Gin, принадлежащий Halewood Wines & Spirits.

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